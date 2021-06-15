Дорожники в Харькове покупают за миллион кроссовер с пакетом защиты от ям. Фото: motor1.com

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Кроссовер за 1 млн грн с дополнительной защитой от разбитого асфальта хотят купить харьковские дорожники.

Государственное предприятие «Дороги Харьковщины» 14 июня в системе «Прозорро» объявило закупку автомобиля Skoda Karoq или эквивалента. Ожидаемая стоимость автомобиля составляет 906 тыс. грн. Аукцион запланирован на 2 июля, а саму машину должны поставить дорожникам до июня 2022 года. Об этом сообщает «Depo.Харьков».

В документах указано, что машина должна быть по меньшей мере 2021 года выпуска, цвета серый металлик. Джип должен быть оборудован так называемым пакетом «Плохие дороги» — заводским тюнингом автомобиля под условия эксплуатации, отличающиеся от тех, под которые он проектировался. Обычно это увеличенный на 20−30 мм просвет и усиленная подвеска.

Как известно, государственное предприятие «Дороги Харьковщины» выступает заказчиком работ и балансодержателем дорог местного значения. Цель деятельности предприятия — обеспечение развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в Харьковской области, а также совершенствования дорожного хозяйства Харьковской области, повышения эффективности использования материальных, финансовых и других ресурсов.

Напомним, погода в Украине продолжает огорчать ливнями, которые льют с начала лета. Одна из улиц в городе Изюм, что на Харьковщине, превратилась в бурливую реку после проливного дождя. После такой непогоды с дороги вместе с водой сошел и асфальт.

Источник: «Depo.Харьков»