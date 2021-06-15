Дорожники у Харкові купують за мільйон кросовер з пакетом захисту від ям. Фото: motor1.com

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Кросовер за 1 млн грн із додатковим захистом від розбитого асфальту хочуть купити харківські дорожники.

Державне підприємство «Дороги Харківщини» 14 червня у системі «Прозорро» оголосило закупівлю автомобіля Skoda Karoq або еквівалента. Очікувана вартість автомобіля становить 906 тис. грн. Аукціон запланований на 2 липня, а саму машину повинні поставити дорожникам до червня 2022 року. Про це повідомляє «Depo.Харків».

У документах вказано, що машина має бути щонайменше 2021 року випуску, кольору сірий металік. Джип повинен бути обладнаний так званим пакетом «Погані дороги» — заводським тюнінгом автомобіля під умови експлуатації, що відрізняються від тих, під які він проектувався. Зазвичай це збільшений на 20−30 мм просвіт та посилена підвіска.

Як відомо, державне підприємство «Дороги Харківщини» виступає замовником робіт і балансоутримувачем доріг місцевого значення. Мета діяльності підприємства — забезпечення розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Харківській області, а також вдосконалення дорожнього господарства Харківської області, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

Нагадаємо, погода в Україні продовжує засмучувати зливами, які ллють із початку літа. Одна з вулиць у місті Ізюм, що на Харківщині, перетворилася на бурливу річку після проливного дощу. Після такої негоди з дороги разом із водою зійшов і асфальт.

Джерело: «Depo.Харків»