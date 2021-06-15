Паркування. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n156157-parkuvannya-v-kyievi-dorojchaie-novi-rozcinky.html

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Паркування в Києві суттєво подорожчає. Влада міста обговорює нові тарифи на паркування в центрі.

Відповідний проект розпорядження Київської міської державної адміністрації опубліковано на сайті КМДА.

Чинні тарифи переглядаються вперше за 12 років. Вони не змінювалися з 2009 року, хоча з того часу ціни змінились на все, включно з обладнанням, енергоносіями та оплатою праці, — пояснив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Наразі пропонується встановити тариф на паркування в центральній частині міста не більше 35 грн/год, на прилеглих до центру територіях — не більше 25 грн/год, а в спальних районах залишити вартість паркування без змін — у розмірі 5 грн/год.

Влада планує забезпечити киян безкоштовним паркуванням вночі, у вихідні та святкові дні. Встановлення нового тарифу покликане розвантажити центральну частину Києва. Разом із цим пропонується змінити вартість одноденного та місячного абонементів на паркування — їхня вартість визначатиметься залежно від тарифу в конкретній частині міста та проміжку часу, на який надається послуга, водночас діятимуть значні знижки.

Так, денний абонемент коштуватиме на 28% дешевше від повної вартості, місячний абонемент — на 50%. У прилеглих до центру територіях та спальних районах знижки на місячні абонементи становитимуть 60% та 40% відповідно.

Місто розробило систему електронних сервісів сплати за паркування, що дасть змогу очистити вулиці Києва від нелегальних паркувальників. Механізм електронної оплати виключає людський чинник і створює такі умови, у яких водіям не буде ніякого сенсу платити «самозванцям», оскільки це не звільнить їх від сплати за паркування за офіційним тарифом і від штрафу за його несплату.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві паркування авто знову стане платним після послаблення карантину. Також у місті запрацює автоматична система фіксації порушень правил паркування. Для інспекторів із паркування вже розробили спеціальну програму, що працюватиме на базі мобільних сервісів «Київ цифровий».