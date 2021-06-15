Ирина Венедиктова прокомментировала наступление на олигархов. Фото: Укринформ

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Закон об олигархах в Украине прокомментировала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Она заявила, что усилия прокуратуры и органов правопорядка нацелены на ежедневную антикоррупционную борьбу. Такое заявление глава Офиса генпрокурора сделала на форуме «Украина.30» на тему «Деолигархизация и преодоление коррупции в Украине».

Иллюстрация готовности отрезать олигархов от политики и повлиять на основные функции жизнедеятельности государства состоит из двух частей. Первая — президент Зеленский подготовил и внес в парламентский зал соответствующий законопроект. Вторая — расследование уголовных дел, имеющих отношение и к олигархам, и к их бизнес-интересам. Мы уже начали давать результаты, которых Украина ожидала десятилетиями. Твердо заявляю, что ни у меня, ни у моих коллег из Офиса генпрокурора не дрогнет рука и не закончатся чернила в ручках, если перед глазами появится обоснованное обвинение против того или другого влиятельного лица из Украины. Мы подпишем такой документ. Речь идет именно об олигархах и нас никоим образом не пугают эти термины, — заявила Венедиктова.

Руководитель ОПУ отметила, что ежедневно в суд направляются в среднем 11 уголовных производств о коррупционных правонарушениях. В 2020 году таких дел поступило на 20% больше, а общее количество составило 1 тыс. 300 «коррупционных» дел.

По словам Венедиктовой, сейчас принимаются все необходимые меры для реализации принципа неотвратимости наказания. В прошлом году судебные приговоры были озвучены 620 коррупционерам, а в нынешнем году количество осужденных выросло на четверть по сравнению за аналогичный период 2020 года. С начала года осудили уже более 350 коррупционеров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кроме закона об олигархах власть готовит ряд других законодательных инициатив, в частности по медиа и антимонопольных правах.