Зеленский анонсировал новые разборки с олигархами. Фото: УП

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Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что кроме закона об олигархах власти готовят ряд других законодательных инициатив, в частности по медиа и антимонопольным правам.

Об этом он заявил на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко добавил, что новые законопроекты должны касаться антимонопольных дел, медиа. Есть также идеи по антитрастового законодательства. Сам президент считает, что такие инициативы смогут полноценно урегулировать олигархическое влияние.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможности роспуска Верховной Рады. Он заявил, что не видит смысла в роспуске парламентариев и досрочных выборах, поскольку стране нужна стабильность.