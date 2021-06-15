Зеленський анонсував нові розбірки з олігархами. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156144-budut-inshi-zakony-zelenskyy-anonsuvav-novi-rozbirky-z-oligarhamy.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що окрім закону про олігархів влада готує низку інших законодавчих ініціатив, зокрема щодо медіа та антимонопольних прав.

Про це він заявив на форумі «Україна 30. Економіка без олігархів».

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко додав, що нові законопроекти мають стосуватися антимонопольних справ, медіа. Є також ідеї щодо антитрастового законодавства. Зокрема, президент Зеленський сподівається на те, що нові законопроекти зможуть повноцінно врегулювати олігархічний вплив.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про можливість розпуску Верховної Ради. Він заявив, що не бачить сенсу в розпуску парламентарів та дострокових виборах, оскільки країні потрібна стабільність.