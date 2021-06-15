Київ не узгодить закон про олігархів із Венеційською комісією

Зеленський і венеційка. Фото: Фундація

https://racurs.ua/ua/n156131-kyyiv-ne-uzgodyt-zakon-pro-oligarhiv-iz-veneciyskou-komisiieu.html

Ракурс

Закон про олігархів Україна не планує узгоджувати з Венеційською комісію. Причиною цього рішення називають тривалий розгляд законопроекту — висновків довелося б чекати приблизно пів року.

Відомо, що на швидкому ухваленні закону проти олігархів наполягає президент Володимир Зеленський. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю для «Фактів».

Малюська розповів, що законопроект був фіналізований та зареєстрований у Верховній Раді два тижні тому, через що Венеційська комісія не надавала своїх висновків щодо правової складової закону через брак часу для ознайомлення.

Якби його й направили до Венеційської комісії, то довелося б чекати приблизно пів року на висновок. Президент очікує отримати результат швидше, — розповів Малюська.

На уточнення, чи планують посадовці звертатися до Венеційської комісії щодо цього законопроекту, міністр відповів, що напевне ні, але це рішення залишиться за президентом або парламентом.

Ми дійсно звертаємося до Венеційки у випадках, коли в них є велика тривала експертиза, зокрема в частині судової реформи. Олігархи — досить ексклюзивна історія, тому я не впевнений, наскільки була б корисною позиція Венеційки. Передусім, з огляду на втрату часу, необхідного для ухвалення закону, — зауважив міністр юстиції.

Наголосимо, що президентська фракція «Слуга народу» хотіла б ухвалити закон про олігархів до кінця сесії — у першому та другому читаннях. Такі заяви робив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ігор Коломойський, який перебуває під санкціями США, прокоментував можливість потрапляння свого прізвища до офіційного реєстру олігархів.

Джерело: Факти