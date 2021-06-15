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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Українська правда»

Зеленський ветував резонансний законопроект про недостовірне декларування

15 чер 2021, 11:13
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Володимир Зеленський, президент України, ветував ухвалений парламентом 3 червня 2021 року резонансний законопроект № 4651 про відповідальність за недостовірне декларування.

Про це повідомляє прес-служба Офісі президента.

Критики цього законопроекту раніше заявляли, що прописані в ньому норми насправді послаблюють відповідальність за недостовірне декларування.

В Офісі президента зазначають, що під час розгляду законопроекту № 4651 до нього були внесені зміни в порядок декларування відомостей щодо майна, яке перебуває у володінні або користування членів сім’ї. Згідно з цими поправками, такі об'єкти мали б декларуватися, якщо члени сім’ї подали декларанту відповідну інформацію.

Це дає законодавчу лазівку недобросовісним декларантам для того, щоб не зазначати у своїх деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, пояснюючи це тим, що члени їхньої сім’ї нібито не надали їм відповідної інформації про це майно, — наголошують в Офісі президента.

Тож Зеленський повернув законопроект до парламенту зі своїми пропозиціями.


Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі, — наголосив Зеленський.

Джерело: Ракурс


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