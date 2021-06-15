Зеленский ветировал резонансный законопроект о недостоверном декларировании

Владимир Зеленский, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n156130-zelenskiy-vetiroval-rezonansnyy-zakonoproekt-o-nedostovernom-deklarirovanii.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, ветировал принятый парламентом 3 июня 2021 года резонансный законопроект № 4651 об ответственности за недостоверное декларирование.

Об этом сообщает пресс-служба Офисе президента.

Критики этого законопроекта ранее заявляли, что прописанные в нем нормы на самом деле ослабляют ответственность за недостоверное декларирование.

В Офисе президента отмечают, что при рассмотрении законопроекта № 4651 в него были внесены изменения в порядок декларирования сведений об имуществе, находящемся во владении или пользования членов семьи. Согласно этим поправкам, такие объекты должны декларироваться, если члены семьи подали декларанту соответствующую информацию.

Это дает законодательную лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации об этом имуществе, — подчеркивают в Офисе президента.

Поэтому Зеленский вернул законопроект в парламент со своими предложениями.