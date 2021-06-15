НАТО наращивает группировку кораблей в Черном море. Фото: Yörük Işık в Twitter

https://racurs.ua/n156129-nato-naraschivaet-gruppirovku-korabley-v-chernom-more-foto.html

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Корабли стран НАТО вошли в Черное море — это эсминец Военно-морских сил Великобритании «Дефендер» (HMS Defender, D36) типа 45 (класса «Дерінґ") и фрегат ПВО ВМС Нидерландов «Евертсен» (HNLMS Evertsen, или Zr.Ms. Evertsen F805) класса «Де зевен провинсьен».

Во вторник, 19 июня, корабли прошли пролив Босфор и направляются в Черное море для участия в военно-морских операциях. Это все должно засвидетельствовать взаимодействие с союзниками НАТО в регионе — Украиной, Румынией и Грузией. Об этом сообщили в официальном твиттере HMS Defender.

По информации «Радио свободы», командование Британской авианосной ударной группы пояснило, что цель прибытия кораблей в Черное море — сохранение свободы мореплавания, что подчеркивает приверженность Великобритании общепринятым международным правилам, нормам и стандартам, которые поддерживают открытый, либеральный мировой порядок.

Британский политолог, специалист по российским вопросам Марк Галеотти заявил, что для Великобритании, которая практически не имеет прямых интересов в Черном море, важно бросить вызов попыткам России нормализовать свою аннексию Крыма и одновременно поддержать и заверить Украину, подтвердив длительную преданность Украине Британии, а значит, и Запада.

Как известно, эсминец HMS Defender (D36) и фрегат HNLMS Evertsen (F805) входят в эскадру, сопровождающую новейший британский авианосец Queen Elizabeth. На авианосце базируются 32 летательных аппарата — палубные самолеты F-35B с американской эскадрильи VMFA-211 и британской 817 SQN, морские пехотинцы из 42 CDORM и три вертолетных эскадрильи — NAS 815, 820 NAS и 845 NAS.

Ожидается, что британский эсминец и нидерландский фрегат примут участие в учениях «Си бриз».

Напомним, 12 июня в Черное море вошел ракетный эскадренный миноносец США класса «Арле Берк» USS Laboon (DDG 58). Эсминец примет участие в проведении операций по морской безопасности в регионе.

Источник: «Радио свобода»