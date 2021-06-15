Языковой вопрос. Фото: Диалоги

https://racurs.ua/n156128-katastrofa-yazykovoy-ombudsmen-o-translyacii-serialov-na-tv-na-russkom.html

Ракурс

Языковой вопрос в Украине обострился из-за трансляции сериалов на телевидении на русском языке.

Выяснилось, что две трети из всех сериалов на ведущих украинских телеканалах являются русскоязычными. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень на своей странице в Facebook.

У омбудсмена провели мониторинг сериалов на телевидении в течение недели для того, чтобы проанализировать процент русскоязычного контента. Во время мониторинга проверили такие каналы:

«1+1»;

«Интер»;

«Украина»;

«СТБ»

«ICTV».

От общего количества сериалов на этих телеканалах, меньше половины транслируются на украинском языке (из 43 сериалов лишь 14 изготовлены, дублированы или озвучены на украинском языке, другие 29 — на русском).

Мы провели этот анализ, чтобы засвидетельствовать реальную ситуацию на украинском телевидении по языку фильмов накануне 16 июля, когда вступает в силу норма языкового закона об обязательной трансляции на государственном языке. Это катастрофа. Мы должны защитить право миллионов граждан смотреть фильмы на государственном языке и остановить попытки пророссийских сил отсрочить или отменить статью 23 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», — заявил Кремень.

Тем телевизионщикам и депутатам, которые говорят о недостаточности средств, времени или еще чего для озвучивания фильмов на украинский язык, он указал на отдельные кабельные телеканалы — они уже давно ведут трансляцию сериалов на украинском языке 24 часа в сутки.

Заметим, что сегодня, 15 июня, запланировано еще одно заседание комитета Верховной Рады, где хотят рассмотреть языковые поправки в закон о Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, ранее мы сообщали, что языковой закон продолжает смущать нардепов, которые в очередной раз пытаются его остановить или отсрочить введение определенных изменений.