Мовний закон. Фото: Діалоги

https://racurs.ua/ua/n156128-katastrofa-movnyy-ombudsmen-pro-translyaciu-serialiv-na-tb-rosiyskou.html

Ракурс

Мовне питання в Україні загострилося через трансляцію серіалів на телебаченні російською мовою.

З’ясувалося, що дві третини всіх серіалів на провідних українських телеканалах є російськомовними. Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь на своїй сторінці в Facebook.

В омбудсмена провели моніторинг серіалів на телебачені впродовж тижня для того, аби проаналізувати відсоток російськомовного контенту. Під час моніторингу перевірили такі канали:

«1+1»;

«Інтер»;

«Україна»;

«СТБ»;

«ICTV».

Від загальної кількості серіалів на цих телеканалах, менше половини з них демонструються українською (із 43 серіалів лише 14 виготовлені, дубльовані або озвучені українською мовою, інші 29 — російською).

Ми провели цей аналіз, щоби засвідчити реальну ситуацію на українському телебаченні щодо мови фільмів напередодні 16 липня, коли набуває чинності норма мовного закону про обов’язковість трансляції державною мовою. Це катастрофа. Ми маємо захистити право десятків мільйонів громадян дивитися фільми державною мовою та зупинити спроби проросійських сил відстрочити чи скасувати статтю 23 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», — заявив Кремінь.

Тим телевізійникам та депутатам, які говорять про недостатність засобів, часу чи ще чогось для озвучення фільмів українською мовою, він вказав на окремі кабельні телеканали, які вже давно ведуть трансляцію серіалів українською мовою 24 години на добу.

Зауважимо, що на сьогодні, 15 червня, заплановане ще одне засідання комітету Верховної Ради, де хочуть розглянути мовні правки до закону про Національну раду з питань телебачення та радіомовлення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мовний закон продовжує бентежити нардепів, які вряди годи намагаються його призупинити чи відтермінувати запровадження певних змін. «Слуги» вигадали новий спосіб скасувати перехід кіноіндустрії на українську й намагалися на засідання профільного комітету знову розглянути відстрочення перекладу фільмів і серіалів на українську мову.