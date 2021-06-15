НАТО нарощує угруповання кораблів в Чорному морі. Фото: Yörük Işık в Twitter

https://racurs.ua/ua/n156129-nato-naroschuie-ugrupovannya-korabliv-v-chornomu-mori-foto.html

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Кораблі країн НАТО увійшли в Чорне море — це есмінець Військово-морських сил Великої Британії «Дефендер» (HMS Defender, D36) типу 45 (класу «Дерінґ") і фрегат ППО ВМС Нідерландів «Евертсен» (HNLMS Evertsen, або Zr.Ms. Evertsen, F805) класу «Де зевен провінсієн».

У вівторок, 19 червня, кораблі пройшли протоку Босфор й прямують у Чорне море для участі в військово-морських операціях. Це все повинно засвідчити взаємодію з союзниками НАТО в регіоні — Україною, Румунією та Грузією. Про це повідомили в офіційному твітері HMS Defender.

За інформацією «Радіо свободи», командування Британської авіаносної ударної групи пояснило, що мета прибуття кораблів у Чорне море — збереження свободи мореплавства, що підкреслює відданість Великої Британії загальноприйнятим міжнародним правилам, нормам і стандартам, які підтримують відкритий, ліберальний світовий порядок.

Британський політолог, фахівець із російських питань Марк Ґалеотті заявив, що для Великої Британії, яка практично не має прямих інтересів у Чорному морі, важливо кинути виклик намаганням Росії нормалізувати свою анексію Криму і водночас підтримати і запевнити Україну, підтвердивши тривалу відданість Україні Британії, а отже, й Заходу.

Як відомо, есмінець HMS Defender (D36) і фрегат HNLMS Evertsen (F805) входять до ескадри, що супроводжує новітній британський авіаносець Queen Elizabeth. На авіаносці базуються 32 літальних апарати — палубні літаки F-35B з американської ескадрильї VMFA-211 і британської 817 SQN, морські піхотинці з 42 CDORM і три вертолітних ескадрильї — 815 NAS, 820 NAS і 845 NAS.

Очікується, що британський есмінець та нідерландський фрегат візьмуть участь у навчаннях «Сі бриз».

Нагадаємо, 12 червня в Чорне море увійшов ракетний ескадрений міноносець США класу «Арлі Берк» USS Laboon (DDG 58). Есмінець візьме участь у проведенні операцій з морської безпеки в регіоні.

Джерело: «Радіо свобода»