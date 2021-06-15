Киев не согласует закон об олигархах с Венецианской комиссией

Зеленский и Веницианка. Фото: Фундация

https://racurs.ua/n156131-kiev-ne-soglasuet-zakon-ob-oligarhah-s-venecianskoy-komissiey.html

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Закон об олигархах Украина не планирует согласовывать с Венецианской комиссией. Причиной этого решения называют длительное рассмотрение законопроекта — выводов пришлось бы ждать примерно полгода.

Известно, что на быстром принятии закона против олигархов настаивает президент Владимир Зеленский. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью «Фактам».

Малюська рассказал, что законопроект был финализирован и зарегистрирован в Верховной Раде две недели назад, из-за чего Венецианская комиссия просто не успела предоставить какие-то свои выводы о правовой составляющей закона, так как не могла с ним ознакомиться.

Если бы его и направили в Венецианскую комиссию, то пришлось бы ждать примерно полгода на вывод. Президент ожидает получить результат быстрее, — рассказал Малюська.

На уточнение, планируют ли чиновники обращаться к Венецианской комиссии по этому законопроекту, министр ответил, что наверное нет, но это решение останется за президентом или парламентом.

Мы действительно обращаемся к Венецианке в случаях, когда у них есть большая длительная экспертиза, в том числе в части судебной реформы. Олигархи — достаточно эксклюзивная история, поэтому я не уверен, насколько была бы полезной позиция Венецианки. Прежде всего, учитывая потерю времени, необходимого для принятия закона, — отметил министр юстиции.

Отметим, что президентская фракция «Слуга народа» хотела бы принять законопроект об олигархах до конца сессии — в первом и втором чтениях. Такие заявления делал глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что Игорь Коломойский, который находится под санкциями США, прокомментировал возможность попадания своей фамилии в официальный реестр олигархов.

Источник: Факты