Володимир Зеленський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156137-zelenskyy-prokomentuvav-chutky-pro-rozpusk-rady.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, прокоментував чутки про можливість розпуску Верховної Ради.

Він заявив, що не бачить сенсу в розпуску парламентарів та дострокових виборах, оскільки країні потрібна стабільність. Про це він заявив на прес-конференції саміту «Україна 30. Економіка без олігархів».

Президент заявив, що розпускати Раду сьогодні немає сенсу з погляду стабільності насамперед. Якщо депутати працюють — усе прекрасно, а якщо не будуть працювати — не буде сенсу в Раді.

Зауважимо, що у квітні віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що в Зеленського є юридична підстава для розпуску Ради, оскільки в період із грудня по січень парламент не збирався понад 30 днів. Натомість спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заперечив цьому — він наголосив, що Рада збиралася на позачергові засідання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що розпуску Верховної Ради не буде попри те, що голосування відбуваються все складніше, а всередині президентської фракції «Слуга народу» є конфлікти й шантаж між різними політичними групами.