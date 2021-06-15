Владимир Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n156137-zelenskiy-prokommentiroval-sluhi-o-rospuske-rady.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, прокомментировал слухи о возможности роспуска Верховной Рады.

Он заявил, что не видит смысла в роспуске парламентариев и досрочных выборах, поскольку стране нужна стабильность. Об этом он заявил на пресс-конференции саммита «Украина 30. Экономика без олигархов».

Президент заявил, что распускать Раду сегодня нет смысла с точки зрения стабильности первую очередь. Если депутаты работают — все прекрасно, а если не будут работать — не будет смысла в Раде.

Заметим, что в апреле вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что у Зеленского есть юридическое основание для роспуска Рады, поскольку в период с декабря по январь парламент не собирался более 30 дней. Вместе с тем спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что Рада собиралась на внеочередные заседания.

Напомним, ранее мы сообщали, что роспуска Верховной Рады не будет, несмотря на то, что голосование происходят все сложнее, а внутри президентской фракции «Слуга народа» конфликты и шантаж между различными политическими группами.