Верховная Рада поддержала амнистию капиталов, фото: ТВК

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Верховная Рада сегодня, 15 июня, приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5153 «О внесении изменений в Налоговый кодекс по стимулированию детенизации доходов», который предусматривает механизм «амнистии капиталов».

Соответствующий законопроект поддержали 243 народных депутата. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Этот законопроект предлагает в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц, которые были приобретены до 1 января 2021 года, но из которых не были уплачены налоги.

Согласно законопроекту, такую декларацию смогут подавать физические лица-резиденты Украины, а также нерезиденты, проживавшие в стране на момент покупки объектов декларирования или получения доходов, за счет которых были получены соответствующие объекты декларирования, купленные на деньги, из которых не были уплачены налоги.

Такая декларация должна подаваться через нотариуса, разрешается не раскрывать источники происхождения задекларированных активов.

В добровольной декларации могут быть указаны:

валютные ценности (за исключением средств в наличной форме);

ценные бумаги;

движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства; доли (паи) в имуществе юридических лиц, зарегистрированных как в Украине, так и за рубежом.

Сбор из одноразового добровольного декларирования будет определяться так:

ставка 5% - относительно валютных ценностей, размещенных на счетах в банках в Украине и прав денежного требования к резидентам Украины;

ставка 9% - относительно валютных ценностей, размещенных на счетах в финансовых учреждениях за рубежом и прав денежного требования к нерезидентам Украины при определенных условиях, а также других активов, которые зарегистрированы за рубежом;

ставка 2,5% - относительно номинальной стоимости государственных облигаций Украины со сроком обращения более 365 дней без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года для представления одноразовой добровольной декларации.

Также парламент поддержал в первом чтении законопроект № 5154, который предусматривает, что от уплаты сбора за добровольное декларирование средства будут поступать в бюджет.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ветировал резонансный законопроект № 4651 об ответственности за недостоверное декларирование.