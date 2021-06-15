Зарплаты судей профинансируют за счет паралимпийцев

Судьи. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156135-zarplaty-sudey-profinansiruut-za-schet-paralimpiycev.html

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Зарплаты судей могут профинансировать средствами для паралимпийцев. Верховная Рада хочет направить 750 млн грн на зарплаты для работников аппаратов местных и апелляционных судов.

Это предполагает соответствующий законопроект № 5304. Об этом сообщил член комитета по вопросам правовой политики и один из авторов документа, нардеп от «Слуги народа» Роман Бабий, передает «РБК-Украина».

Нардеп предлагается увеличить расходы на работу местных и апелляционных судов путем уменьшения отдельных бюджетных назначений за подготовку и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх.

В редакции к первому чтению предлагалось перераспределить на нужды судов почти 600 млн грн. Однако в процессе внесения поправок между первым и вторым чтением нашли дополнительные источники и увеличили дофинансирование на общую сумму около 750 млн, — отметил нардеп.

Он заверил, что такое решение не означает финансового ущемления паралимпийцев и дефлимпийцев — расходы на спортсменов отсрочились в связи с коронавирусом и переносом даты проведения Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

По некоторым оценкам, в 2021 году судам минимально было необходимо примерно 5,6 млрд грн дофинансирования. Однако это один из необходимых шагов, которые нужно сделать уже сегодня для восстановления надлежащего финансирования украинской судебной системы, — добавил Бабий.



Напомним, ранее мы сообщали, что борьба с коррупцией в Украине продолжается, но судьи планируют этому помешать. Служители Фемиды требуют закрыть доступ к конфиденциальной информации о своей недвижимости.

Источник: РБК-Украина