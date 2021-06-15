Зарплати суддів профінансують за рахунок паралімпійців

Зарплати суддів. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156135-zarplaty-suddiv-profinansuut-za-rahunok-paralimpiyciv.html

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Зарплати суддів можуть профінансувати коштами для паралімпійців. Верховна Рада запланувала направити 750 млн грн на зарплати для працівників апаратів місцевих та апеляційних судів.

Це передбачає відповідний законопроект № 5304. Про це повідомив член комітету з питань правової політики та один з авторів документу, нардеп від «Слуги народу» Роман Бабій, передає «РБК-Україна».

Нардепами пропонується збільшити видатки на роботу місцевих та апеляційних судів шляхом зменшення окремих бюджетних призначень за підготовку та участь національних збірних команд у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх.

У редакції до першого читання пропонувалося перерозподілити на потреби судів майже 600 млн грн. Однак у процесі внесення правок між першим та другим читанням знайшли додаткові джерела і збільшили дофінансування на загальну суму близько 750 млн, — зазначив нардеп.

Він запевнив, що таке рішення не означає фінансового утиску паралімпійців та дефлімпійців — витрати на спортсменів відтерміновуються у зв’язку з коронавірусом та перенесенням дати проведення Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

За певними оцінками, у 2021 році судам мінімально було необхідно приблизно 5,6 млрд грн дофінансування. Однак це один із необхідних кроків, які треба зробити вже сьогодні для відновлення належного фінансування української судової системи, — додав Бабій.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що боротьба з корупцією в Україні продовжується, але судді планують стати цьому на заваді. Служителі Феміди вимагають закрити доступ до конфіденційної інформації щодо своєї нерухомості.

Джерело: РБК-Україна