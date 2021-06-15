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Василь Вірастюк у Верховній Раді. Фото: sluga-narodu.com
Вірастюк розповів, чим займатиметься в Радіhttps://racurs.ua/ua/n156134-virastuk-rozpoviv-chym-zaymatymetsya-v-radi.htmlРакурс
Василь Вірастюк, новоспечений народний депутат від партії «Слуга народу», розповів про свою роботу у Верховній Раді.
Парламентар збирається працювати у Комітеті соцполітики і захисту прав ветеранів. Він планує подавати законопроект щодо створення на державному рівні нової галузі — спортивної реабілітації ветеранів. Вірастюк також ініціюватиме створення сучасних реабілітаційних центрів для ветеранів АТО/ООС. Про це він заявив 15 червня з трибуни Верховної Ради.
За словами Вірастюка, він вважає одним із своїх пріоритетів постійний діалог із мешканцями свого виборчого округу. Нардеп заявив, що хоче розв’язати питання з дитячими садочками та дорогами. Також він наголосив на необхідності вирішувати екологічні проблеми.
Вірастюк хоче також підібрати собі команду, усі претенденти до неї начебто проходитимуть жорсткий відбір.
Нагадаємо, колишня зірка спорту і найсильніша людина світу Василь Вірастюк 16 червня склав присягу народного депутата України і почав виконувати обов’язки.
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