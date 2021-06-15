Василий Вирастюк в Верховной Раде. Фото: sluga-narodu.com

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Василий Вирастюк, новоиспеченный народный депутат от партии «Слуга народа», рассказал о своей работе в Верховной Раде.

Парламентарий собирается работать в Комитете соцполитики и защиты прав ветеранов. Он планирует подавать законопроект о создании на государственном уровне новой отрасли — спортивной реабилитации ветеранов. Вирастюк также будет инициировать создание современных реабилитационных центров для ветеранов АТО/ООС. Об этом он заявил 15 июня с трибуны Верховной Рады.

По словам Вирастюка, он считает одним из своих приоритетов постоянный диалог с жителями своего избирательного округа. Нардеп заявил, что хочет решить вопрос с детскими садами и дорогами. Также он отметил необходимость решать экологические проблемы.

Вирастюк хочет также подобрать себе команду, все претенденты будут проходить жесткий отбор.

Напомним, бывшая звезда спорта и самый сильный человек мира Василий Вирастюк 16 июня принес присягу народного депутата Украины и начал исполнять обязанности.