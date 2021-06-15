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Ракурс
Владимир Зеленский. Фото: ОП

Джунгли в кабинете Зеленского — как выглядит ремонт на Банковой (ФОТО)

15 июн 2021, 11:47
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Владимир Зеленский, президент Украины, пообщался с представителями западных СМИ в отремонтированном кабинете.

Рабочее место главы государства измененилось — в кабинете нет огромного стола, отсутствуют картины и вазы с цветами. Фотографиями поделился руководитель фотослужбы украинского бюро Associated Press Ефрем Лукацкий на своей странице в Facebook.

Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями, а позади кресла Зеленского на стене висит неоновая надпись «Центр действия президента».

Лукацкий отметил, что обновленный кабинет напомнил ему «Пиратов Карибского моря» и «Остров сокровищ».

Я с интересом рассматривал кабинет, в котором давал интервью Владимир Зеленский… Стены от пола до потолка украшены искусственными джунглями, я не оговорился. Искусственные папоротники и другие растения тихоокеанского региона напоминали мне сцены театра кукол, постановки «Остров сокровищ» или «Пираты Карибского моря». Только в кустах не хватало черепов и скелетов. Пока журналисты ждали президента, мне все время казалось, что сейчас заиграет музыка, раздадутся выстрелы, и появятся куклы в банданах с саблями и старинными пистолетами, — поделился впечатлениями руководитель фотослужбы.


Напомним, Владимир Зеленский остался без спикера после увольнения его пресс-секретаря Юлии Мендель. Сейчас на ее место в Офисе президента рассматривают две кандидатуры.

Источник: Ракурс


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