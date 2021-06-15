Витренко должен уйти — распоряжение главы НАПК

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Юрий Витренко, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины», обязан уволиться. Об этом сообщается в предписании главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова.

Пресс-служба этого ведомства 15 июня сообщила, что НАПК изучила соблюдение требований закона «О предотвращении коррупции» по поводу процедуры назначения Витренко.

Он возглавил «Нафтогаз» после работы на должности заместителя министра энергетики.

В НАПК объяснили, что при назначении Витренко нарушили несколько норм закона «О предотвращении коррупции». Речь идет о том, что после увольнения с публичной службы в течение года гражданин не может управлять организациями, на которые мог влиять, когда работал на государство. При этом на действие ограничений не влияет срок работы в должности до увольнения.

НАПК считает, что Витренко эту норму закона нарушил, поскольку выполнял полномочия заместителя министра (и.о. министра энергетики) с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года. Чиновник при этом влиял на деятельность «Нафтогаза», который впоследствии возглавил.

НАПК констатирует, что это нарушение является основанием для прекращения договора Витренко с «Нафтогазом».

Глава «Нафтогаза» уже заявил, что предписание НАПК является предвзятым и он обжалует его в суде. В заявлении НАК сообщается о «выборочное правосудие» и «предвзятом отношении».

Полномочия по «Нафтогазу» у меня отсутствовали. Минэнерго не было органом управления компании, таким органом выступал Кабмин. Я не входил в состав Кабинета министров, поскольку только выполнял обязанности министра, не голосовал при принятии решений КМУ, — ответил Витренко на предписание НАПК.

Напомним, что назначение Витренко во главе «Нафтогаза» вызвало возмущение коллективного Запада. Послы стран «Большой семерки» заявляли о нарушении принципов корпоративного управления, ведь для этого решения правительство временно прекратило полномочия Наблюдательного совета.

29 апреля СМИ сообщили, что у Владимира Зеленского планировали забрать 50 млрд грн, которые НАК «Нафтогаз Украины» отчислила в резервы на случай, если должники не рассчитаются с компанией, и перенаправить эти средства на нужды «Большого строительства». Это якобы и привело к увольнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначению на его должность Витренко.

Скандальное решение в Кабмине оправдывали убытками НАК «Нафтогаза» в 19 млрд грн вместо обещанных 11,5 млрд грн доходов.

29 апреля правительство назначило Витренко главой правления «Нафтогаза». Перед этим Кабмин без анонса провел заседание общего собрания акционеров компании НАК «Нафтогаз Украины». Министры рассмотрели отчет о деятельности компании в 2020 году и уволили Коболева, а также отстранили наблюдательный совет «Нафтогаза».