Вітренко повинен піти — припис НАЗК

https://racurs.ua/ua/n156132-vitrenko-povynen-pity-prypys-nazk.html

Ракурс

Юрій Вітренко, голова правління НАК «Нафтогаз України» зобов’язаний звільнитися. Про це повідомляється у приписі голови Національного агентства із питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова.

Прес-служба цього відомства 15 червня повідомила, що НАЗК промоніторило дотримання вимог закону «Про запобігання корупції» щодо процедури призначення Вітренка.

Він очолив «Нафтогаз» після роботи на посаді заступника міністра енергетики.

В НАЗК пояснили, що під час призначення Вітренка порушено декілька норм закону «Про запобігання корупції». Йдеться про те, що після звільнення з публічної служби впродовж року особа не повинна керувати організаціями, на які могла впливати, коли працювала на державу. При цьому на дію обмежень не впливає термін праці на посаді до звільнення.

НАЗК виявило, що Вітренко цю норму закону порушив, оскільки виконував повноваження заступника міністра (в.о. міністра енергетики) із 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року. Посадовець при цьому впливав на діяльність «Нафтогазу», який згодом очолив.

НАЗК констатує, що це порушення є підставою для припинення договору Вітренка з «Нафтогазом».

Голова «Нафтогазу» вже заявив, що припис НАЗК упереджений і він буде оскаржувати його в суді. У заяві НАК повідомляється про «вибіркове правосуддя» та упереджене ставлення".

Повноваження щодо «Нафтогазу» в мене були відсутніми. Міненерго не було органом управління компанії, а у якості такого органу виступав Кабмін. Я не входив до складу Кабінету міністрів, бо тільки виконував обов’язки міністра, не голосував при прийнятті рішень КМУ. Також я не був керівником або членом НКРЕКП, — відповів Вітренко на припис НАЗК.

Нагадаємо, що призначення Вітренка на чолі «Нафтогазу» викликало обурення колективного Заходу. Посли країн «Великої сімки» заявляли про порушення принципів корпоративного управління, адже задля цього рішення уряд тимчасово припинив повноваження Наглядової ради.

29 квітня ЗМІ повідомили, що у Володимира Зеленського планували забрати 50 млрд грн, які НАК «Нафтогаз України» відрахувала в резерви на випадок, якщо боржники не розрахуються з компанією, й перенаправити ці кошти на потреби «Великого будівництва». Це нібито і спричинило звільнення голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва та призначення на його посаду Вітренка. Водночас скандальне рішення в уряді виправдовували збитками НАК «Нафтогазу» у 19 млрд замість обіцяних 11,5 млрд прибутків.

29 квітня уряд призначив Вітренка головою правління «Нафтогазу». Перед цим Кабмін без анонсу провів засідання загальних зборів акціонерів. Міністри розглянули звіт про діяльність компанії у 2020 році і звільнили Коболєва з посади голови правління, а також відсторонили наглядову раду «Нафтогазу».