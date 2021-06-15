Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n156133-djungli-v-kabineti-zelenskogo-yak-vyglyadaie-remont-na-bankoviy-foto.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, поспілкувався з представниками західних ЗМІ у відремонтованому кабінеті.

Робоче місце глави держави зазнало змін — в кабінеті немає величезного столу, відсутні картини та вази з квітами. Світлинами поділився керівник фотослужби українського бюро Associated Press Єфрем Лукацький на своїй сторінці в Facebook.

Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, а позаду крісла Зеленського на стіні висить неоновий напис «Центр дії президента».

Лукацький зазначив, що оновлений кабінет нагадав йому «Піратів Карибського моря» та «Острів скарбів».

Я з цікавістю розглядав кабінет, в якому давав інтерв’ю Володимир Зеленський… Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, я не обмовився. Штучні папороті та інші рослини тихоокеанського регіону нагадували мені сцени театру ляльок, постановки «Острів скарбів» або «Пірати Карибського моря». Тільки в кущах не вистачало черепів і скелетів. Поки журналісти чекали президента, мені весь час здавалося, що зараз заграє музика, пролунають постріли, і з’являться ляльки в банданах з шаблями і старовинними пістолетами, — поділився враженнями керівник фотослужби.

Нагадаємо, Володимир Зеленський залишився без речника після звільнення його прес-секретаря Юлії Мендель. Наразі на її місце в Офісі президента розглядають дві кандидатури.