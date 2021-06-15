Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський. Фото: ОП

Джунглі в кабінеті Зеленського — як виглядає ремонт на Банковій (ФОТО)

15 чер 2021, 11:47
999

Володимир Зеленський, президент України, поспілкувався з представниками західних ЗМІ у відремонтованому кабінеті.

Робоче місце глави держави зазнало змін — в кабінеті немає величезного столу, відсутні картини та вази з квітами. Світлинами поділився керівник фотослужби українського бюро Associated Press Єфрем Лукацький на своїй сторінці в Facebook.

Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, а позаду крісла Зеленського на стіні висить неоновий напис «Центр дії президента».

Лукацький зазначив, що оновлений кабінет нагадав йому «Піратів Карибського моря» та «Острів скарбів».

Я з цікавістю розглядав кабінет, в якому давав інтерв’ю Володимир Зеленський… Стіни від підлоги до стелі прикрашені штучними джунглями, я не обмовився. Штучні папороті та інші рослини тихоокеанського регіону нагадували мені сцени театру ляльок, постановки «Острів скарбів» або «Пірати Карибського моря». Тільки в кущах не вистачало черепів і скелетів. Поки журналісти чекали президента, мені весь час здавалося, що зараз заграє музика, пролунають постріли, і з’являться ляльки в банданах з шаблями і старовинними пістолетами, — поділився враженнями керівник фотослужби.


Нагадаємо, Володимир Зеленський залишився без речника після звільнення його прес-секретаря Юлії Мендель. Наразі на її місце в Офісі президента розглядають дві кандидатури.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів