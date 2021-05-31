Силиконовую долину и амнистию капиталов обещает «Слуга народа» в Раде

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Силиконовую долину и амнистию капиталов обещает «Слуга народа» — глава президентской партии Александр Корниенко во время заседания согласительного совета депутатских фракций Верховной Рады 31 мая рассказал, какие законопроекты на этой неделе будут рассматривать парламентарии.

На этой неделе мы предлагаем сосредоточиться на работе, обычной. Возможно, это в парламенте необычно звучит, чтобы прикрутить немного градус политических заявлений и политических процессов, в частности поправочный спам, который блокирует работу Рады, — пожаловался Корниенко.

По его мнению, в результате действий отдельных нардепов парламент теряет время и ресурс работы.

У нас есть законопроект о диджитализации, в частности «Дія.Сіті», чтобы создать в Украине свою Силиконовую долину. Мы также будем рассматривать законопроект о налоговой амнистии или амнистии капиталов. Напомню, что с 1 сентября эта реформа должна заработать… Также будем заниматься реформой прожиточного минимума, ранее ни у кого руки до этого не доходили, — заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Ранее в понедельник глава парламента Дмитрий Разумков предложил во время «часа вопросов к правительству» рассмотреть вопрос тарифов и подготовки к новому отопительному сезону, а вице-спикер Совета Елена Кондратюк — постановление об осуждении давления на оппозицию в Беларуси.