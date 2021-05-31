Кремнієву долину і амністію капіталів обіцяє “Слуга народу” у Раді

https://racurs.ua/ua/n155377-kremniievu-dolynu-i-amnistiu-kapitaliv-obicyaie-sluga-narodu-u-radi.html

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Кремнієву долину і амністію капіталів обіцяє «Слуга народу» — очільник президентської партії Олександр Корнієнко під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій Верховної Ради 31 травня розповів, які законопроекти цього тижня розглядатимуть парламентарі.

Цього тижня ми пропонуємо зосередитися на роботі, звичайній. Можливо, це у парламенті незвично звучить, щоб прикрутити трохи градус політичних заяв і політичних процесів… Зокрема поправковий спам, який блокує роботу Ради, — розповів Корнієнко.

За його словами, внаслідок дій окремих нардепів парламент втрачає час і ресурс роботи.

В нас є законопроект щодо діджиталізації, зокрема «Дія.Сіті», щоб створити в Україні свою Кремнієву долину. Ми також розглядатимемо законопроект про податкову амністію або амністію капіталів. Нагадаю, що з 1 вересня ця реформа має запрацювати… Також займатимемося реформою прожиткового мінімуму, раніше ні в кого руки до цього не доходили, — заявив очільник партії «Слуга народу».

Раніше у понеділок очільник парламенту Дмитро Разумков запропонував під час «години запитань до уряду» розглянути питання тарифів та підготовки до нового опалювального сезону, а віце-спікер Ради Олена Кондратюк — постанову щодо засудження тиску на опозицію у Білорусі.