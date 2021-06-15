Верховна Рада підтримала амністію капіталів, фото: ТВК

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Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 15 червня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект № 5153 «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання детінізації доходів», який передбачає механізм «амністії капіталів».

Відповідний законопроект підтримали 243 народні депутати. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Цей законопроект пропонує у період з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб, які були набуті до 1 січня 2021 року, але з яких не були сплачені податки.

Згідно із законопроектом, таку декларацію зможуть подавати фізичні особи-резиденти України, а також нерезиденти, які проживали в країні на момент купівлі об'єктів декларування чи отримання доходів, коштом яких були отримані відповідні об'єкти декларування, куплені на гроші, з яких не було сплачено податки.

Така декларація має подаватися через нотаріуса, дозволяється не розкривати джерела походження задекларованих активів.

У добровільній декларації можуть бути вказані:

валютні цінності (крім коштів у готівковій формі);

цінні папери;

рухоме та нерухоме майно, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва; частки (паї) у майні юридичних осіб, що зареєстровані як в Україні, так і за кордоном.

Збір з одноразового добровільного декларування визначатиметься так:

ставка 5% - щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках у банках в Україні і прав грошової вимоги до резидентів України;

ставка 9% - щодо валютних цінностей, розміщених на рахунках у фінансових установах за кордоном і прав грошової вимоги до нерезидентів України за визначених умов, а також інших активів, що зареєстровані за кордоном;

ставка 2,5% - щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу понад 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 січня 2021 року до 20 червня 2022 року до подання одноразової добровільної декларації.

Також парламент підтримав у першому читанні законопроект № 5154, який передбачає, що отримані від сплати збору за добровільне декларування кошти надходитимуть до бюджету.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський ветував резонансний законопроект № 4651 про відповідальність за недостовірне декларування.