AstraZeneca розробляє ліки від COVID — результати тестів. Фото: УП

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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися, а вчені розробляють нові методи лікування інфекції.

Англо-шведський виробник ліків AstraZeneca заявив про недостатню ефективність препарату від коронавірусу, пише Reuters.

Учасниками випробування були невакциновані дорослі старше 18 років, які контактували з хворими на коронавірус протягом останніх восьми днів.

Хоча це випробування не досягло основної кінцевої точки проти симптоматичного захворювання, ми натхнені захистом, що спостерігається у учасників з негативним результатом ПЛР після лікування цим препаратом, — заявила виконавчий віце-президент AstraZeneca Мене Пангалос.



Нагадаємо, вчені перевірили ефективність вакцин від коронавірусу. За їх даними, кількість тих, хто пройшов щеплення і все-таки інфікувався, не перевищує трьох осіб на 1 тис. людей, при цьому у двох людей з цієї трійки хвороба протікала без симптомів.

Джерело: Reuters