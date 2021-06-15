У Порошенка оголосили бойкот «1+1». Фото:

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«Європейська солідарність» оголосила бойкот телеканалу «1+1».

Нардепи партії Петра Порошенка вважають останній випуск ток-шоу «Право на владу» показав, що «інформаційне кілерство і сексизм в українській політиці є нищівним та нещадним». Про це йдеться в заяві, які нардепи від «ЄС» озвучили 15 червня на брифінгу.

Для нас висновок однозначний — тотальний бойкот «1+1» до моменту визнання ним власних помилок і публічних вибачень перед Іриною Геращенко, — заявила Марія Іонова.

Також парламентарі готують відповідні звернення до відповідних органів. В які відомства скаржитимуться, нардепи не уточнили. Крім того, нардепи вимагають реакції від Служби безпеки України. А парламентар Вікторія Сюмар заявила, що «програма „Право на владу“ — не журналістика».

Нагадаємо, співголова фракції «Європейська солідарність» та телеведуча ток-шоу «Право на владу» посперечалися в прямому ефірі. Випуск був присвячений розслідуванню журналіста Дениса Бігуса щодо співпраці екс-президента Петра Порошенка та кума Путіна Віктора Медведчука.

Народному депутату від партії Порошенка Ірині Геращенко дорікали спільним фото з Медведчуком, а та звинуватила телеканал «1+1» у недостатній увазі до полонених.