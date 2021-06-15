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Ракурс
ТЦ. Фото: Познань

Вокзали під кінотеатри — президентська реформа «Укрзалізниці»

15 чер 2021, 12:58
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Володимир Зеленський, президент України, планує переобладнати вокзали під кінотеатри та кафе з магазинами через збитковість «Укрзалізниці».

За його словами, така ініціативі допоможе «Укрзалізниці» вийти з патового фінансового становища. Таку заяву він зробив під час прес-конференції на форумі «Україна 30. Економіка без олігархів».


«Укрзалізниця» є банкрутом із боргами в сотні мільйонів доларів і без сліз на це не можна дивитися, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перетворити залізничні вокзали на великі торгові центри планує «Укрзалізниця». Там вважають, що концесія — це єдиний інструмент, який дозволить залучити міжнародного фінансового гравця до модернізації «Укрзалізниці». І першим кроком має стати концесія вокзалів.

Джерело: Ракурс


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