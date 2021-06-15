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Ракурс
На Миколаївщині врятували дельфінчика

Малюка-дельфіна врятували відпочивальники на Миколаївщині (ВІДЕО)

15 чер 2021, 12:56
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На Миколаївщині відпочивальники врятували дельфінятко, яке намагалося викинутися на берег.

Люди врятували морську тварину і випустили в море. Інцидент стався 12 червня на Кінбурнській коса, яка відділяє Чорне море та Дніпровсько-Бузький лиман. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив фотограф Олександр Заклецький.

«На Кінбурнській косі знайшли дельфінятко азовки, яке намагалося викинутися на берег. Було вирішено перенести дельфінятко на морську сторону та випустити. Дельфіня пішло в море», — зазначив він.

Зазначається, що врятований малюк був дельфіном-азовкою — найменшим дельфіном Чорного моря. Довжина дорослих тварин цього виду досягає, як правило, лише 1,3−1,5 м при вазі близько 30 кг. Ці дельфіни поширені по всьому периметру Чорного моря, а також заходять в лимани північно-західного узбережжя та акваторію Дунаю, Дніпра і Південного Бугу.


Нагадаємо, у Новій Зеландії вигадали незвичайний спосіб порятунку рідкісних дельфінів.

Джерело: Ракурс


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