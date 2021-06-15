Таємне підземелля виявили в Стамбулі. Фото: DHA

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Підземелля Стамбула дослідили турецькі вчені та виявили розгалужену систему комунікацій.

На основі османських документів дослідники оглянули 285 підземних споруд на історичному півострові. Підземні комунікації виявили під Святою Софією, палацом Топкапи та церквою Святої Ірини. Про це заявила науковець Арзу Улаш, передає інформагентство DHA.

Підземні споруди вивчали три роки. Спочатку науковці працювали в бібліотеках та архівах, аби віднайти документальні свідчення про підземні споруди. Вже потім вчені спускалися під землю для дослідження підземних споруд.

Науковець розповіла, що підземні цистерни, колодязі, водні шляхи та резервуари, які використовувалися впродовж століть, зараз перебувають у занедбаному стані. В ході досліджень було з’ясовано, що до 59 підземних споруд із 285 сьогодні вже немає доступу.

Улаш також зауважила, що легенда про те, що під Стамбулом є розгалужена мережа тунелів, які ведуть до Святої Софії, у ході проведених пошуків не підтвердилася.

Як відомо, історичні райони Стамбула, розташовані на півострові, оточеному Мармуровим морем, Босфором і Золотим Рогом, були включені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1985 році. Сам Стамбул був свого часу столицею Східно-Римська та Османська імперії. Понад 120 імператорів та султанів правили містом понад 1 тис. 600 років.

Нагадаємо, курган епохи енеоліту-бронзи виявили археологи біля населеного пункту Новоолександрівка в Дніпропетровській області. За час розкопок фахівцям вдалося виявити близько 20 поховань, що відносяться до різних історичних періодів: від епохи бронзи і скіфів до середньовіччя.

Джерело: DHA