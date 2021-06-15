Володимир Зеленський. Фото: Слово і діло

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Вступ України в НАТО повинен відбутися, вважає президент України Володимир Зеленський. На його думку, наша країна «заслуговує на більше».

Ми достойні бути членами Альянсу, якщо Альянс бачить Україну не десь за лаштунками, а за одним столом… Україна заслуговує на більше, це не через жадібність, але я вважаю, що ми заслуговуємо бути рівними серед країн Альянсу, — заявив президент на прес-конференції саміту «Україна 30. Економіка без олігархів».

Зеленський вважає, що Україна дотримується правильної політики й не повинна «проситися» в НАТО.

Ми не повинні проситися. У нас інша політика, вона правильна — внутрішня, міцна позиція щодо поваги до України як до нації, — сказав президент.

Він назвав таку позицію «політикою бажаного гостя», яка подобається не всім лідерам. За словами Зеленського, це «чесна та справедлива комунікація».

Це не так, як раніше: вішати плакати, приймати якісь закони, дайте мені сфотографуватися з президентом США, — зазначив глава держави.

Нагадайте, раніше Зеленський дорікнув лідерам НАТО у відсутності конкретних термінів наступних кроків щодо вступу України до Альянсу.