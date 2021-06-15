Це не жадібність, але Україна заслуговує більшого в НАТО — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n156138-ce-ne-jadibnist-ale-ukrayina-zaslugovuie-bilshogo-v-nato-zelenskyy.htmlРакурс
Вступ України в НАТО повинен відбутися, вважає президент України Володимир Зеленський. На його думку, наша країна «заслуговує на більше».
Ми достойні бути членами Альянсу, якщо Альянс бачить Україну не десь за лаштунками, а за одним столом… Україна заслуговує на більше, це не через жадібність, але я вважаю, що ми заслуговуємо бути рівними серед країн Альянсу, — заявив президент на прес-конференції саміту «Україна 30. Економіка без олігархів».
Зеленський вважає, що Україна дотримується правильної політики й не повинна «проситися» в НАТО.
Ми не повинні проситися. У нас інша політика, вона правильна — внутрішня, міцна позиція щодо поваги до України як до нації, — сказав президент.
Він назвав таку позицію «політикою бажаного гостя», яка подобається не всім лідерам. За словами Зеленського, це «чесна та справедлива комунікація».
Це не так, як раніше: вішати плакати, приймати якісь закони, дайте мені сфотографуватися з президентом США, — зазначив глава держави.
Нагадайте, раніше Зеленський дорікнув лідерам НАТО у відсутності конкретних термінів наступних кроків щодо вступу України до Альянсу.