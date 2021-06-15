Это не жадность, но Украина заслуживает большего в НАТО — Зеленскийhttps://racurs.ua/n156138-eto-ne-jadnost-no-ukraina-zaslujivaet-bolshego-v-nato-zelenskiy.htmlРакурс
Вступление Украины в НАТО должно состояться, считает президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, наша страна «заслуживает большего».
Мы достойны быть членами Альянса, если Альянс видит Украину не где-то за кулисами, а за столом… Украина заслуживает большего, это не из-за жадности, но я считаю, что мы заслуживаем быть равными среди стран Альянса, — заявил президент на пресс-конференции саммита «Украина 30. Экономика без олигархов».
Зеленский считает, что Украина придерживается правильной политики и не должна «проситься» в НАТО.
Мы не должны проситься. У нас другая политика, она правильная — внутренняя, крепкая позиция по уважению к Украине как к нации, — сказал президент.
Он назвал такую позицию «политикой желанного гостя», которая нравится не всем лидерам. По словам Зеленского, это «честная и справедливая коммуникация».
Это не так, как раньше: вешать плакаты, принимать законы, дайте мне сфотографироваться с президентом США, — отметил глава государства.
Напомните, ранее Зеленский упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов относительно вступления Украины в Альянс.