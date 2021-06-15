Владимир Зеленский. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n156138-eto-ne-jadnost-no-ukraina-zaslujivaet-bolshego-v-nato-zelenskiy.html

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Вступление Украины в НАТО должно состояться, считает президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, наша страна «заслуживает большего».

Мы достойны быть членами Альянса, если Альянс видит Украину не где-то за кулисами, а за столом… Украина заслуживает большего, это не из-за жадности, но я считаю, что мы заслуживаем быть равными среди стран Альянса, — заявил президент на пресс-конференции саммита «Украина 30. Экономика без олигархов».

Зеленский считает, что Украина придерживается правильной политики и не должна «проситься» в НАТО.

Мы не должны проситься. У нас другая политика, она правильная — внутренняя, крепкая позиция по уважению к Украине как к нации, — сказал президент.

Он назвал такую ​​позицию «политикой желанного гостя», которая нравится не всем лидерам. По словам Зеленского, это «честная и справедливая коммуникация».

Это не так, как раньше: вешать плакаты, принимать законы, дайте мне сфотографироваться с президентом США, — отметил глава государства.

Напомните, ранее Зеленский упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов относительно вступления Украины в Альянс.