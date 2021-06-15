Тайное подземелье обнаружили в Стамбуле. Фото: DHA

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Подземелья Стамбула исследовали турецкие ученые и обнаружили разветвленную систему коммуникаций.

На основе османских документов исследователи осмотрели 285 подземных сооружений на историческом полуострове. Подземные коммуникации обнаружили под Святой Софией, дворцом Топкапы и церковью Святой Ирины. Об этом заявила ученый Арзу Улаш, передает информагентство DHA.

Подземные сооружения изучали три года. Сначала ученые работали в библиотеках и архивах, чтобы найти документальные свидетельства о подземных сооружениях. Уже потом ученые спускались под землю для исследования подземных сооружений.

Ученый рассказала, что подземные цистерны, колодцы, водные пути и резервуары, которые использовались на протяжении веков, сейчас находятся в запущенном состоянии. В ходе исследований было выяснено, что к 59 подземным сооружениям из 285 сегодня уже нет доступа.

Улаш также отметила, что легенда о том, что под Стамбулом есть разветвленная сеть тоннелей, которые ведут в Святой Софии, в ходе проведенных поисков не подтвердилась.

Как известно, исторические районы Стамбула, расположенные на полуострове, окруженном Мраморным морем, Босфором и Золотым Рогом, были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985 году. Сам Стамбул был в свое время столицей Восточно-Римской и Османской империи. Более 120 императоров и султанов правили городом более 1 тыс. 600 лет.

Напомним, курган эпохи энеолита-бронзы обнаружили археологи возле населенного пункта Новоалександровка в Днепропетровской области. За время раскопок специалистам удалось обнаружить около 20 захоронений, относящихся к разным историческим периодам: от эпохи бронзы и скифов до средневековья.

Источник: DHA