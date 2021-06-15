На Николаевщине спасли дельфинчика

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Ракурс

На Николаевщине отдыхающие спасли дельфиненок, который пытался выброситься на берег.

Люди спасли морское животное и выпустили в море. Инцидент произошел 12 июня на Кинбурнской коса, которая отделяет Черное море и Днепро-Бугский лиман. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил фотограф Александр Заклецкий.

На Кинбурнской косе нашли дельфинятко азовки, которое пыталось выброситься на берег. Было решено перенести дельфиненка на морскую сторону и выпустить. Дельфиненок ушело в море, — отметил он.

Отмечается, что спасенный малыш был дельфином-азовкой — маленьким дельфином Черного моря. Длина взрослых животных этого вида достигает, как правило, лишь 1,3−1,5 м при весе около 30 кг. Эти дельфины распространены по всему периметру Черного моря, а также заходят в лиманы северо-западного побережья и акваторию Дуная, Днепра и Южного Буга.

Напомним, в Новой Зеландии придумали необычный способ спасения редких дельфинов.