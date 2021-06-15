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Ракурс
ТЦ. Фото: Познань

Вокзалы под кинотеатры — президентская реформа «Укрзализныци»

15 июн 2021, 12:58
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Владимир Зеленский, президент Украины, планирует переоборудовать вокзалы под кинотеатры и кафе с магазинами из-за убыточности «Укрзализныци».

По его словам, такая инициативе поможет «Укрзализныци» выйти из патового финансового положения. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».


«Укрзализныця» является банкротом с долгами в сотни миллионов долларов и без слез на это нельзя смотреть, — заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что превратить железнодорожные вокзалы в крупные торговые центры планирует «Укрзализныця». Там считают, что концессия — это единственный инструмент, который позволит привлечь международного финансового игрока к модернизации «Укрзализныци». И первым шагом должна стать концессия вокзалов.

Источник: Ракурс


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