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https://racurs.ua/n156141-vokzaly-pod-kinoteatry-prezidentskaya-reforma-ukrzaliznyci.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, планирует переоборудовать вокзалы под кинотеатры и кафе с магазинами из-за убыточности «Укрзализныци».

По его словам, такая инициативе поможет «Укрзализныци» выйти из патового финансового положения. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов».

«Укрзализныця» является банкротом с долгами в сотни миллионов долларов и без слез на это нельзя смотреть, — заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы сообщали, что превратить железнодорожные вокзалы в крупные торговые центры планирует «Укрзализныця». Там считают, что концессия — это единственный инструмент, который позволит привлечь международного финансового игрока к модернизации «Укрзализныци». И первым шагом должна стать концессия вокзалов.