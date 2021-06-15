У Порошенко объявили бойкот «1+1». Фото:

https://racurs.ua/n156142-u-poroshenko-obyavili-boykot-1-1-video.html

Ракурс

«Европейская солидарность» объявила бойкот телеканалу «1+1».

Нардепы партии Петра Порошенко считают, что последний выпуск ток-шоу «Право на власть» показал, что «информационное киллерство и сексизм в украинской политике является сокрушительным и беспощадным». Об этом говорится в заявлении, которые нардепы от «ЕС» озвучили 15 июня на брифинге.

Для нас вывод однозначен — тотальный бойкот «1+1» к моменту признания им собственных ошибок и публичных извинений перед Ириной Геращенко, — заявила Мария Ионова.

Также парламентарии готовят соответствующие обращения в соответствующие органы. В какие ведомства будут жаловаться, нардепы не уточнили. Кроме того, нардепы требуют реакции от Службы безопасности Украины. А парламентарий Виктория Сюмар заявила, что «программа „Право на власть“ — не журналистика».

Напомним, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» и телеведущая ток-шоу «Право на власть» поспорили в прямом эфире. Выпуск был посвящен расследованию журналиста Дениса Бигуса о сотрудничестве экс-президента Петра Порошенко и кума Путина Виктора Медведчука.

Народного депутата от партии Порошенко Ирину Геращенко упрекали совместным фото с Медведчуком, а та обвинила телеканал «1+1» в недостаточном внимании к пленным.