Олигархам обещают специальный суд в «Слуге народа». Фото: sud.ua

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Закон об олигархах в Украине может предусматривать создание специального суда. Он будет рассматривать дела, связанные со злоупотреблением монопольным положением.

Мы понимаем, что любая болезнь не завершается хирургическим вмешательством или поверхностной терапией. Нужен, в том числе, и выход из болезни. Этому будут посвящены законопроекты, о которых мы сейчас говорим, — заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин.

По его словам, закон нужно не только принять, но и внедрить соответствующие изменения, «чтобы через десять лет сказать, что в Украине нет олигархов».

Что предусматривает этот пакет? Мы понимаем, что это, безусловно, усовершенствование антимонопольного законодательства. Ведь именно антимонопольными законами США сто лет назад побороли подобные проблемы. Но у нас нет ста лет, — отметил Костин.

Также он сказал, что результаты многих дел о злоупотреблении монопольным положением, которые рассматриваются судами, не удовлетворяют ни общество, ни государство.

Поэтому один из инструментов — это передача рассмотрения таких дел другому судебному учреждению. Такой вариант сейчас обсуждается. Речь идет о судебном учреждении, которое будет специализироваться по данной категории дел. Поскольку иногда очень удивительно, имея вывод Антимонопольного комитета и штраф на несколько миллиардов гривен, получить какое-то решение суда о штрафе, который в тысячи раз может отличаться от штрафа, установленного антимонопольными органами, — сказал председатель комитета по вопросам правовой политики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кроме закона об олигархах власть готовит ряд других законодательных инициатив, в частности по медиа и антимонопольных правах.