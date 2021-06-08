Зеленський переступив червоні лінії, йому треба ховати родину — Арестович

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Володимир Зеленський, президент України, переступив через інтереси багатьох впливових людей і його можуть «ліквідувати». Про це заявив речник української делегації в ТКГ і радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Глава держави — не клоун, скоро це зрозуміють на Заході й всередині української опозиції, розповів Арестович в інтерв’ю виданню «Телеграф».

Зеленського називають клоуном… Я вам скажу таку річ — ті, хто вважає Зеленського клоуном, самі клоуни. Вони дуже сильно помиляються. Річ у тому, що це вже зрозуміли в Росії й через рік приблизно остаточно зрозуміє Захід і наша внутрішня опозиція, — сказав Арестович.

На його думку, «клоун ніколи одночасно не оголосить війну олігархам, контрабандистам й Путіну».

За моїми оцінками, він перейшов уже червону лінію, за якою неповернення, тому що він такій кількості людей перейшов їхні інтереси, що мова вже може піти про фізичну ліквідацію, якщо не зараз, то потім. Тому що ті люди не прощають таких речей. Він же не все життя буде президентом, правильно? І як його не охороняй, треба буде ховати сім’ю, батьків, — заявив речник української делегації в ТКГ.

Також Арестович пояснив, чому Зеленський раніше вважав, що для завершення війни «потрібно просто перестати стріляти».

Він прийшов з шоу-бізнесу. Актори служать, як психологи чи лікарі всім людям, адже військові лікарі надають допомогу пораненим ворогам. Він думав, що Путін розумна людина і може раціоналізувати свої інтереси. Зеленський вважав, що ми зможемо домовитися, що війна — це безумство. Людина з шоу-бізнесу тільки так і може думати, тому що який сенс стріляти один в одного? Але з’ясувалося, що в Путіна інший інтерес. Він не хоче позбутися Донбасу і санкції його не надто турбують, — сказав він.



Нагадаємо, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом. Президент США запросив Зеленського відвідати Вашингтон цього літа. Також Сполучені Штати нададуть Україні 900 тис. доз вакцини від коронавірусу.

Джерело: «Телеграф»