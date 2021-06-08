Наслідки вибуху газогону на Франківщині. Фото: «Галка»

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Вибух однією з магістральних мереж газопроводу «Угерсько — Івано-Франківськ — Чернівці» стався в Івано-Франківській області.

Надзвичайна подія сталася у селі Клузів. На місці працюють відповідні служби, на переїзді не пропускають людей. Про це 8 червня повідомляє місцеве видання «Галка».

Повідомляється, що на місці вибуху фіксується дуже висока концентрація газу, не виключається евакуація населення. Місцеві мешканці розповідають, що почули сильний вибух і побачили стовп диму. Неподалік аварії пошкодило машину. У селі зникло світло.

Нагадаємо, 8 червня в Івано-Франківській області розгерметизувався магістральний газогін. Надзвичайна подія сталася поблизу села Клузів Івано-Франківського району. Рятувальники евакуювали мешканців з території дачного масиву. Очевидці чули хлопок частини газогону у місці переходу з землі на поверхню без послідуючого горіння.

Джерело: «Галка»