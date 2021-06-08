Президенту Франції дали ляпаса, фото — ФБ Е.Макрона

https://racurs.ua/ua/n155799-prezydentu-franciyi-daly-lyapasa-video.html

Ракурс

Президенту Франції Еммануелю Макрону дали ляпаса. Це сталося 8 червня під час візиту в департамент Дром на південному сході Франції.

Сюди Макрон прибув з офіційним візитом, аби проінспектувати місцеві заклади і зустрітися з представниками готельно-ресторанного бізнесу.

Коли Макрон підійшов до натовпу, чоловік вдарив президента по обличчю. Чоловіка відразу затримали.

У відеоролику, що поширився у соціальних мережах, Макрон підходить до бар'єру і починає вітатися із присутніми. У цей момент чоловік ляпає президента Франції по обличчю. Невідомого затримує поліція, а Макрон поспішає відійти.

За повідомленнями французьких ЗМІ, після інциденту затримали двох чоловіків. Доки президент отримував ляпаса, хтось з натовпу вигукував слова «Геть макронізм!».