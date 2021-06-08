Президенту Франции дали пощечину, фото — Фейсбук Э.Макрона

https://racurs.ua/n155799-prezidentu-francii-dali-poschechinu-video.html

Ракурс

Президенту Франции Эммануэлю Макрона дали пощечину. Это произошло 8 июня во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции.

Сюда Макрон прибыл с официальным визитом, чтобы проинспектировать местные заведения и встретиться с представителями гостинично-ресторанного бизнеса.

Когда Макрон подошел к толпе, человек ударил президента по лицу. Мужчину сразу задержали.

В видеоролике, который распространился в социальных сетях, Макрон подходит к барьеру и начинает здороваться с присутствующими. В этот момент человек хлопает президента Франции по лицу. Неизвестного задерживает полиция, а Макрон спешит отойти.

По сообщениям французских СМИ, после инцидента задержали двух мужчин. Пока президент получал пощечину, кто-то из толпы кричал слова «Долой макронизм!».