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Ракурс
Президенту Франции дали пощечину, фото — Фейсбук Э.Макрона

Президенту Франции дали пощечину (ВИДЕО)

8 июн 2021, 16:11
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Президенту Франции Эммануэлю Макрона дали пощечину. Это произошло 8 июня во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции.

Сюда Макрон прибыл с официальным визитом, чтобы проинспектировать местные заведения и встретиться с представителями гостинично-ресторанного бизнеса.

Когда Макрон подошел к толпе, человек ударил президента по лицу. Мужчину сразу задержали.

В видеоролике, который распространился в социальных сетях, Макрон подходит к барьеру и начинает здороваться с присутствующими. В этот момент человек хлопает президента Франции по лицу. Неизвестного задерживает полиция, а Макрон спешит отойти.


По сообщениям французских СМИ, после инцидента задержали двух мужчин. Пока президент получал пощечину, кто-то из толпы кричал слова «Долой макронизм!».

Источник: Ракурс


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