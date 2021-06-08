Военный парад на День Независимости Украины. Фото: nv.ua

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Празднование Дня независимости Украины в 2021 году состоится с двумя военными парадами.

Кабинет министров утвердил план мероприятий по подготовке и празднованию Дня флага и 30-й годовщины независимости Украины. На День флага состоится церемония торжественного поднятия государственного флага Украины с участием президента Владимира Зеленского. Желто-синие флаги поднимут в Киеве и городах, где реализуют проект «Самый большой государственный флаг Украины». Также флаг поднимут в украинских посольствах и консульствах. Об этом 8 июня сообщает «Слово и дело».

На День независимости в столице состоится торжественное заседание Верховной Рады, запланирован концерт и военный парад на Крещатике и Майдане Независимости. Будет пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров, артиллерийский салют на Трухановом острове.

Выставка современного вооружения запланирована в Киеве на Михайловской площади и Владимирском спуске. На Днепре организуют торжественное прохождение катеров и пролет авиации, покажут вооружение и военную технику.

В Одессе на внешнем рейде морского порта состоится торжественное прохождение боевых кораблей и судов, а также пройдет пролет авиации, воздушный и морской показ вооружения и военной техники.

Напомним, в 2021 году День независимости в Украине будут праздновать три дня. Ожидается, что 23 августа во Львове состоится саммит Крымской платформы, а 24 августа в столице Украины пройдет военный парад «на суше и на воде». В рамках празднования Дня независимости в Украину привезут первую Конституцию Пилипа Орлика. К празднованию привлекут 30 международных знаменитостей — они выступят в оперном театре столицы.

Источник: «Слово и дело»