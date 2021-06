Всемирный сбой в сети — накрыло сервисы и сайты СМИ и правительств, данные — downdetector.com

Проблемы с доступом к страницам ведущих СМИ, сервисов и госучреждений фиксировались 8 июня.

«Легли» сайты CNN, The New York Times, Financial Times, The Guardian, HBO Max, Hulu, Twitch, Reddit, Spotify, Amazon, а также сайт правительства Великобритании. Вероятной причиной стали неисправности в облачном сервисе Fastly, который обслуживает сайты, сообщает TechCrunch.

Не работали сервисы НBO Max, Hulu, Twitch, Reddit, Spotify, Amazon, а также сайт правительства Великобритании gov.uk.

При подключении к этим сайтам пользователи видели ошибку 503. Сервер, на котором сохраняет данные тот или иной ресурс, не мог обработать новые запросы к базе данных.

После обеда доступ к большинству сайтов восстановился, но не полностью.

Предполагают, что причины всемирного сбоя кроются в американской компании Fastly, которая предоставляет облачные услуги. Проблемы в ней начались в 13.00 по Киеву. В сервисе предупредили, что некоторые сайты будут загружаться дольше, чем обычно.

Fastly является участником сети глобальных серверов, которые улучшают и ускоряют доступ к сайтам в мире.

В декабре 2020 года масштабный сбой продолжительностью 45 минут произошел в работе сервисов Google. Тогда в компании причиной этого назвали переполнение внутреннего хранилища.

Источник: TechCrunch.