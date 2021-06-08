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Ракурс
Всесвітній збій в мережі — накрило сервіси і сайти ЗМІ та урядів

Всесвітній збій в мережі — накрило сервіси і сайти ЗМІ та урядів

8 чер 2021, 15:53
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Проблеми з доступом до сторінок провідних ЗМІ, сервісів та держустанов фіксувалися 8 червня.

«Лягли» сайти CNN, The New York Times, Financial Times, The Guardian, HBO Max, Hulu, Twitch, Reddit, Spotify, Amazon, а також сайт уряду Великої Британії. Ймовірною причиною стали несправності у хмарному сервісі Fastly, який обслуговує сайти, повідомляє TechCrunch.

Не працювали сервіси НBO Max, Hulu, Twitch, Reddit, Spotify, Amazon, а також сайт уряду Великої Британії gov.uk.

Всесвітній збій в мережі — накрило сервіси і сайти ЗМІ та урядів дані — downdetector.com

Всесвітній збій в мережі — накрило сервіси і сайти ЗМІ та урядів дані — downdetector.com

Під час приєднання до на ці сайти користувачі бачили помилку 503. Сервер, на якому зберігає дані той чи інший ресурс, не міг обробити нові запити до бази даних.

По обіді доступ до більшості сайтів відновився, але не повністю.

Всесвітній збій в мережі — накрило сервіси і сайти ЗМІ та урядів дані — downdetector.com

Припускають, що причиною всесвітнього збою криються в американській компанії Fastly, яка надає хмарні послуги. Проблеми у ній почалися о 13.00 за Києвом. У сервісі попередили, що деякі сайти будуть завантажуватися довше, ніж зазвичай.


Fastly є учасником мережі глобальних серверів, які покращують і пришвидшують доступ до сайтів у світі.

У грудні 2020 року масштабний збій тривалістю 45 хвилин стався в роботі сервісів Google. Тоді в компанії причиною цього назвали переповнення внутрішнього сховища.

Джерело: Ракурс


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