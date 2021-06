Всесвітній збій в мережі — накрило сервіси і сайти ЗМІ та урядів

https://racurs.ua/ua/n155797-vsesvitniy-zbiy-v-mereji-nakrylo-servisy-i-sayty-zmi-ta-uryadiv.html

Ракурс

Проблеми з доступом до сторінок провідних ЗМІ, сервісів та держустанов фіксувалися 8 червня.

«Лягли» сайти CNN, The New York Times, Financial Times, The Guardian, HBO Max, Hulu, Twitch, Reddit, Spotify, Amazon, а також сайт уряду Великої Британії. Ймовірною причиною стали несправності у хмарному сервісі Fastly, який обслуговує сайти, повідомляє TechCrunch.

Не працювали сервіси НBO Max, Hulu, Twitch, Reddit, Spotify, Amazon, а також сайт уряду Великої Британії gov.uk.

Під час приєднання до на ці сайти користувачі бачили помилку 503. Сервер, на якому зберігає дані той чи інший ресурс, не міг обробити нові запити до бази даних.

По обіді доступ до більшості сайтів відновився, але не повністю.

Припускають, що причиною всесвітнього збою криються в американській компанії Fastly, яка надає хмарні послуги. Проблеми у ній почалися о 13.00 за Києвом. У сервісі попередили, що деякі сайти будуть завантажуватися довше, ніж зазвичай.

Fastly є учасником мережі глобальних серверів, які покращують і пришвидшують доступ до сайтів у світі.

У грудні 2020 року масштабний збій тривалістю 45 хвилин стався в роботі сервісів Google. Тоді в компанії причиною цього назвали переповнення внутрішнього сховища.