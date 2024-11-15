Рейтинг найбільш слабких паролів року опублікували експерти

Найслабші паролі року назвали експерти

https://racurs.ua/ua/n201252-reytyng-naybilsh-slabkyh-paroliv-roku-opublikuvaly-eksperty.html

Ракурс

Рейтинг найслабших паролів 2024 року за даними із 44 країн світу, зокрема і України, опублікували експерти компаній із сфери безпеки NordPass та NordStellar.

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Про це повідомляється на сайті NordPass.

В процесі його підготовки вони проаналізували базу даних обсягом 2,5 ТБ, отриману з різних загальнодоступних джерел, у тому числі з «темного інтернету». Ці дані включали:

паролі, викрадені шкідливим програмним забезпеченням;

витоки даних.

Такий рейтинг публікують вже вшосте. І в п’яти рейтингах із шести найпоширенішим паролем ставав 123456. Лише одного разу його з першої сходинки посунув пароль «Password».

Цього разу у своєму дослідженні експерти також порівняли особисті паролі та паролі корпоративні.

У більшості випадків витік даних відбувався разом з адресами електронної пошти, що дозволило нам розрізнити корпоративні та особисті облікові дані за доменним ім’ям, — зазначають у експерти.

Зазначається, що у цьому питанні «життя і робота перетинаються».

Якщо ви подивитеся на топ-10 найпоширеніших особистих паролів і порівняєте їх зі списком корпоративних паролів, то помітите, що вони майже ідентичні. Це свідчить про те, що люди схильні покладатися на одні й ті ж слабкі паролі як в особистому, так і в робочому житті, — наголошують експерти.

Рейтинг десяти найпоширеніших паролів у світі в 2024 році виглядає так:

123456 123456789 12345678 password qwerty123 qwerty1 111111 12345 secret 123123

Рейтинг десяти найпоширеніших корпоративних паролів у світі в 2024 році має невеликі відмінності:

123456 123456789 12345678 secret password qwerty123 qwerty1 111111 123123 1234567890

Найпоширеніші паролі в Україні у 2024 році:

123456 123456789 qwerty123 qwerty 12345678 111111 1234567890 qwerty1 1234567 123123