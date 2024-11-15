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Ракурс
Найслабші паролі року назвали експерти

Рейтинг найбільш слабких паролів року опублікували експерти

15 лис 2024, 22:59
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Рейтинг найслабших паролів 2024 року за даними із 44 країн світу, зокрема і України, опублікували експерти компаній із сфери безпеки NordPass та NordStellar.


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Про це повідомляється на сайті NordPass.

В процесі його підготовки вони проаналізували базу даних обсягом 2,5 ТБ, отриману з різних загальнодоступних джерел, у тому числі з «темного інтернету». Ці дані включали:

  • паролі, викрадені шкідливим програмним забезпеченням;
  • витоки даних.

Такий рейтинг публікують вже вшосте. І в п’яти рейтингах із шести найпоширенішим паролем ставав 123456. Лише одного разу його з першої сходинки посунув пароль «Password».

Цього разу у своєму дослідженні експерти також порівняли особисті паролі та паролі корпоративні.

У більшості випадків витік даних відбувався разом з адресами електронної пошти, що дозволило нам розрізнити корпоративні та особисті облікові дані за доменним ім’ям, — зазначають у експерти.

Зазначається, що у цьому питанні «життя і робота перетинаються».

Якщо ви подивитеся на топ-10 найпоширеніших особистих паролів і порівняєте їх зі списком корпоративних паролів, то помітите, що вони майже ідентичні. Це свідчить про те, що люди схильні покладатися на одні й ті ж слабкі паролі як в особистому, так і в робочому житті, — наголошують експерти.

Рейтинг десяти найпоширеніших паролів у світі в 2024 році виглядає так:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. 12345678
  4. password
  5. qwerty123
  6. qwerty1
  7. 111111
  8. 12345
  9. secret
  10. 123123

Рейтинг десяти найпоширеніших корпоративних паролів у світі в 2024 році має невеликі відмінності:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. 12345678
  4. secret
  5. password
  6. qwerty123
  7. qwerty1
  8. 111111
  9. 123123
  10. 1234567890

Найпоширеніші паролі в Україні у 2024 році:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. qwerty123
  4. qwerty
  5. 12345678
  6. 111111
  7. 1234567890
  8. qwerty1
  9. 1234567
  10. 123123

Проаналізувавши дані за шість років, ми можемо сказати, що не відбулося значних змін у звичках людей щодо використання паролів, — наголошують експерти. — Тож, незважаючи на зусилля багатьох організацій, спрямовані на підвищення обізнаності, проблема залишається такою ж поширеною, як і раніше.

Джерело: Ракурс


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