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Пароль. Фото: iGuides

Найпопулярнішим у світі залишається пароль 123456

19 гру 2019, 14:37
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Найпопулярніший у світі пароль і одночасно найгірший назвала компанія SplashData. Компанія щорічно публікує список найгірших паролів, які практично не захищають від злому акаунти користувачів інтернет-сервісів. Сьомий рік поспіль найпопулярнішим і найменш захищеним від злому став пароль 123456.

З повним переліком найбільш часто вживаних паролів можна ознайомитися на сайті компанії SplashData.

На даний час популярні інтернет-сервіси є справжнім клондайком для інтернет-шахраїв, які полюють за персональними даними користувачів. Користувачам доводиться вносити особисту інформацію в акаунти, особливо якщо вони реєструються на торгівельних майданчиках. Так як більшість людей користується відразу декількома сервісами, вони використовують скрізь однаковий пароль, як правило, не дуже важкий для запам’ятовування.

Деякі компанії вводять специфічні вимоги до паролів, але у більшості випадків досить ввести декілька символів.

Компанія SplashData проаналізувала близько 5 млн паролів, які були злиті в мережу за 2019 рік. В основному це акаунти жителів Північної Америки і Західної Європи. Як виявилося, фантазія у людей не відрізняється особливою унікальністю і більшість користувачів використовують однакові паролі.

Такий вигляд має список із 25 найбільш поширених паролів:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. qwerty
  4. password
  5. 1234567
  6. 12345678
  7. 12345
  8. iloveyou
  9. 111111
  10. 123123
  11. abc123
  12. qwerty123
  13. 1q2w3e4r
  14. admin
  15. qwertyuiop
  16. 654321
  17. 555555
  18. lovely
  19. 7777777
  20. welcome
  21. 888888
  22. princess
  23. dragon
  24. password1
  25. 123qwe

Як бачимо, 123456 є безперечним лідером. На другому місці його більш «складна» конфігурація 123456789. Також популярними є паролі qwerty і password.


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