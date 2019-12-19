Пароль. Фото: iGuides

https://racurs.ua/ua/n131050-naypopulyarnishym-u-sviti-zalyshaietsya-parol-123456.html

Ракурс

Найпопулярніший у світі пароль і одночасно найгірший назвала компанія SplashData. Компанія щорічно публікує список найгірших паролів, які практично не захищають від злому акаунти користувачів інтернет-сервісів. Сьомий рік поспіль найпопулярнішим і найменш захищеним від злому став пароль 123456.

З повним переліком найбільш часто вживаних паролів можна ознайомитися на сайті компанії SplashData.

На даний час популярні інтернет-сервіси є справжнім клондайком для інтернет-шахраїв, які полюють за персональними даними користувачів. Користувачам доводиться вносити особисту інформацію в акаунти, особливо якщо вони реєструються на торгівельних майданчиках. Так як більшість людей користується відразу декількома сервісами, вони використовують скрізь однаковий пароль, як правило, не дуже важкий для запам’ятовування.

Деякі компанії вводять специфічні вимоги до паролів, але у більшості випадків досить ввести декілька символів.

Компанія SplashData проаналізувала близько 5 млн паролів, які були злиті в мережу за 2019 рік. В основному це акаунти жителів Північної Америки і Західної Європи. Як виявилося, фантазія у людей не відрізняється особливою унікальністю і більшість користувачів використовують однакові паролі.

Такий вигляд має список із 25 найбільш поширених паролів:

123456 123456789 qwerty password 1234567 12345678 12345 iloveyou 111111 123123 abc123 qwerty123 1q2w3e4r admin qwertyuiop 654321 555555 lovely 7777777 welcome 888888 princess dragon password1 123qwe

Як бачимо, 123456 є безперечним лідером. На другому місці його більш «складна» конфігурація 123456789. Також популярними є паролі qwerty і password.