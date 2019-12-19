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Пароль. Фото: iGuides

Самым популярным в мире остается пароль 123456

19 дек 2019, 14:37
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Самый популярный в мире пароль и одновременно самый худший назвала компания SplashData. Компания ежегодно публикует список самых худших паролей, которые практически не защищают от взлома аккаунты пользователей интернет-сервисов. Седьмой год подряд самым популярным и наименее защищенным от взлома стал пароль 123456.

С полным перечнем наиболее часто употребляемых паролей можно ознакомиться на сайте компании SplashData.

В настоящее время популярные интернет-площадки являются настоящим клондайком для интернет-мошенников, которые охотятся за персональными данными пользователей. Пользователям приходится вносить личную информацию в аккаунты, особенно если они регистрируются на торговых площадках. Так как большинство людей пользуется сразу несколькими сервисами, они используют везде одинаковый пароль, как правило, не очень тяжелый для запоминания.

Некоторые компании вводят специфические требования к паролям, но в большинстве случаев достаточно ввести несколько символов.

Компания SplashData проанализировала около 5 млн паролей, которые утекли в сеть за 2019 год. В основном это аккаунты жителей Северной Америки и Западной Европы. Как оказалось, фантазия у людей не отличается особой уникальностью и большинство пользователей используют одинаковые пароли.

Такой вид имеет список из 25 самых распространенных паролей:

  1. 123456
  2. 123456789
  3. qwerty
  4. password
  5. 1234567
  6. 12345678
  7. 12345
  8. iloveyou
  9. 111111
  10. 123123
  11. abc123
  12. qwerty123
  13. 1q2w3e4r
  14. admin
  15. qwertyuiop
  16. 654321
  17. 555555
  18. lovely
  19. 7777777
  20. welcome
  21. 888888
  22. princess
  23. dragon
  24. password1
  25. 123qwe

Как видим, 123456 является бесспорным лидером. На втором месте его более «сложная» конфигурация 123456789. Также популярными являются пароли qwerty и password.


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