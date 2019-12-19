Пароль. Фото: iGuides

https://racurs.ua/n131050-samym-populyarnym-v-mire-ostaetsya-parol-123456.html

Ракурс

Самый популярный в мире пароль и одновременно самый худший назвала компания SplashData. Компания ежегодно публикует список самых худших паролей, которые практически не защищают от взлома аккаунты пользователей интернет-сервисов. Седьмой год подряд самым популярным и наименее защищенным от взлома стал пароль 123456.

С полным перечнем наиболее часто употребляемых паролей можно ознакомиться на сайте компании SplashData.

В настоящее время популярные интернет-площадки являются настоящим клондайком для интернет-мошенников, которые охотятся за персональными данными пользователей. Пользователям приходится вносить личную информацию в аккаунты, особенно если они регистрируются на торговых площадках. Так как большинство людей пользуется сразу несколькими сервисами, они используют везде одинаковый пароль, как правило, не очень тяжелый для запоминания.

Некоторые компании вводят специфические требования к паролям, но в большинстве случаев достаточно ввести несколько символов.

Компания SplashData проанализировала около 5 млн паролей, которые утекли в сеть за 2019 год. В основном это аккаунты жителей Северной Америки и Западной Европы. Как оказалось, фантазия у людей не отличается особой уникальностью и большинство пользователей используют одинаковые пароли.

Такой вид имеет список из 25 самых распространенных паролей:

123456 123456789 qwerty password 1234567 12345678 12345 iloveyou 111111 123123 abc123 qwerty123 1q2w3e4r admin qwertyuiop 654321 555555 lovely 7777777 welcome 888888 princess dragon password1 123qwe

Как видим, 123456 является бесспорным лидером. На втором месте его более «сложная» конфигурация 123456789. Также популярными являются пароли qwerty и password.